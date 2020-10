Netto Donato visita pontos e ouve reivindicações de taxistas

Crédito: Divulgação

O candidato a prefeito de São Carlos, pela coligação “Um Novo Caminho para São Carlos”, Netto Donato, visitou na manhã da última quinta-feira, dia 7 de outubro, os pontos de táxi da cidade. Acompanhado por um dos líderes da categoria e candidato a vereador, Cleber Vieira, e o candidato a vice-prefeito, Marco Aurelio Penteado, Netto ouviu as reivindicações dos trabalhadores para entender quais melhorias devem ser feitas.

De acordo com Cleber, os taxistas passam por uma grande crise há bastante tempo. “Primeiro, o problema é a Pandemia do Coronavírus, que vêm nos atrapalhando há mais de seis meses. O táxi precisa ser reinventado, com o uso de novas ferramentas e uma política clara de igualdade entre as categorias, há espaço para todo mundo”, afirma.

Para Netto Donato, “se houver um trabalho amplo, é possível atender todas as demandas”. Segundo o candidato, “São Carlos pode muito mais. Precisamos modernizar nossa prefeitura e cidade”, finaliza.

