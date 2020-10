Netto Donato quer passagem de ônibus a R$ 2,00

Crédito: Divulgação

O candidato a prefeito pela coligação “Um Novo Caminho para São Carlos”, Netto Donato, publicou em suas redes sociais, um vídeo onde garante que, se eleito, o transporte público custará R$ 2,00, menos da metade do que a população paga atualmente.

De acordo com ele, a diminuição do preço da passagem é possível. “A Prefeitura será responsável pelo recebimento do recurso das passagens para então, repassar para a empresa contratada”, explica.

Outra prioridade de Netto Donato é finalizar a licitação para resolver a contratação do transporte público, que desde a administração passada vem se estendendo. “No primeiro ano de mandato, São Carlos terá uma empresa oficialmente contratada, garantindo a melhoria do serviço, com ar-condicionado, linhas expressas e no mínimo 20% da frota com a utilização de energia limpa”, finaliza.

Fonte: assessoria do candidato

