Netto Donato lança pré-candidatura a prefeito de São Carlos

Crédito: Divulgação

Foi lançada na noite da última terça-feira, 25, a pré-candidatura de Netto Donato, do PSDB a Prefeito de São Carlos. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento foi realizado de forma online e contou com a participação de familiares, amigos e apoiadores de Donato. A Presidente do PSDB Mulher Estadual, Edna Martins e o Presidente Estadual do PSDB Marco Vinholi também estiveram presentes.

Netto Donato tem 39 anos, é casado e tem dois filhos. Advogado formado pela Fadisc, em São Carlos, tem especialização em Direito Público pela Damásio Educacional e é Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem formação complementar em inúmeros cursos nas áreas do direito público e administração pública, como Orçamento Público Avançado (ILB); Técnica Legislativa (ILP) e Elaboração e Redação das Leis Municipais (IBRAP), entre outros.

É neto de Antônio Donato (1922-2009), vereador de São Carlos por três mandatos e deputado estadual por duas legislaturas. Do avô herdou o nome, o sobrenome e o desejo aprender e se capacitar para trabalhar em prol do desenvolvimento social e urbano da sua cidade e seu país.

Entre 2007 e 2012 atuou como assessor de gabinete e diretor do Departamento de Coordenação Político Institucional, na Prefeitura de São Carlos e foi Procurador Jurídico e Diretor Legislativo da Câmara Municipal entre 2013 e 2019, além de exercer atualmente a profissão de advogado nas áreas de Direito Administrativo, Municipal e Constitucional e consultor e palestrante na área de Gestão e Políticas Públicas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também