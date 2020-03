Laíde Simões sai do MDB, acompanha Netto Donato e deve ingressar no PSDB

Laíde: MDB é passado e ninho tucano é o futuro - Crédito: Divulgação

A vereadora Laíde Simões aproveitou a abertura da janela eleitoral e mudou de partido. Por várias legislaturas, ela defendeu o MDB e agora deverá passar a figurar do PSDB e acompanha o projeto político do pré-candidato a prefeito Netto Donato. A informação da mudança de cadeira foi anunciada pelo presidente do MDB local João Muller.

Em um post em sua página no Facebook, Muller informou que o MDB local conclu a formatação de sua chapa de vereadores para as eleições de 2020 e anunciará em breve novas e consistentes filiações, bem como está com espaço para aqueles que optarem pela vida pública.

“Afinal se não estamos satisfeitos com a situação atual nada melhor do que tentar fazer a diferença na condição de representante da sociedade no parlamento de sua cidade”, disse, afirmando que o prazo limite de filiação partidária será dia 4 de abril.

MAIS MUDANÇAS

Corre nos bastidores da política são-carlense que o MDB pode sofrer outras baixas, uma vez que Marquinho Amaral e Lucão Fernandes também poder ‘voar’ para o ninho tucano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também