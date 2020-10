Júlio Cesar destaca propostas para um governo técnico e participativo

Foto Divulgação Foto Divulgação

Foto:O candidato a prefeito de São Carlos, pelo PL (Partido Liberal), Júlio Cesar, iniciou na última semana, a campanha: “Gestão Competente, Contínua, Compartilhada, Capacitada e Conectada”. Sem coligação o candidato acredita numa gestão mais técnica e participativa.

Em entrevistas pelos canais de comunicação da cidade, e em conversas com eleitores, Júlio, ressalta que São Carlos precisa voltar a ser protagonista da região central do Estado. “É hora de mudar com uma gestão técnica e inovadora que recoloque a terrada tecnologia e seu potencial transformador nos trilhos do desenvolvimento”, disse em entrevista.

O candidato também destacaa renovação técnica do modelo político para criar um ambiente favorável àsboas práticas e boas intenções na gestão pública. “A cidade não morre em quatro anos, precisamos de uma gestão continuada. Quero que os são-carlenses trabalhem, vivam e se orgulhem cada vez mais de nossa cidade. Quero mudar para frente com avanços e oportunidades”.

As áreas da saúde e emprego também vêm sendo bastante debatidas neste início de campanha. “Vamos trabalhar numa gestão de saúde técnica, criteriosa e planejada de urgência e emergência paraoferecer à população mais acesso e melhor tratamento em todos os níveis de atenção. Devido àpandemia da Covid-19, será ainda mais urgente dar máxima atenção à crescentedemanda por serviços de atenção à saúde, cada vez maior e mais cara”, salientou.

Quanto a geração de emprego, Júlio Cesar, explica a necessidade da criação de um Departamento de Projetos, para que São Carlos apresente bons projetos e possa recebermais recursos e investimentos. “Bons projetos vão fazer com que os recursos venham para a cidade, portanto vamos apresentar propostas concretas e com responsabilidade”, acrescentou.

Consciente do momento em que vivemos, o candidato adotou todos os procedimentos de segurança ao se aproximar das pessoas, usando máscara e evitando aglomerações. E em função disso, Júlio também está trabalhandoem uma campanha amplamente virtual, por meio de seus canais de comunicação.

