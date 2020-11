"Espinho de laranjeira no pé", diz Airton sobre combate a enchentes

Ao lado vice Edson Ferraz, prefeito reeleito concede primeira entrevista coletiva após as eleições - Crédito: SCA

Eleito com 54.573 votos, o que corresponde a 48,88% dos votos válidos, o prefeito Airton Garcia (PSL) concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (16), no The Palace Eventos. Ele reconheceu que um dos maiores desafios da próxima gestão é fazer obras que mitiguem os estragos das enchentes. "Enchente é um espinho de laranjeira no meu pé. Vamos trabalhar para fazer obras que reduzam os impactos provocados pelas chuvas", disse.

Airton confessa que os valores de investimentos são elevados. "Precisamos de R$ 650 milhões. É um valor que destinam para um Estado. Mesmo assim, vamos trabalhar por obras que reduzam os impactos, inclusive fora da região central, onde os estragos são enormes"

Transporte

Questionado sobre a licitação do transporte público, Airton Garcia disse que demora na licitação não é um problema exclusivo de São Carlos. Sobre um possível retorno do secretário Coca Ferraz, o prefeito de São Carlos não descartou a possibilidade. "É um secretário que apresenta os requisitos para continuar".

Água

A respeito do desabastecimento, Airton Garcia disse que a cidade sofreu com o problema por alguns dias em função das altas temperaturas e que geralmente não falta água em São Carlos. Ainda sobre a permanência de alguns secretários numa segunda gestão Airton se esquivou. "Nenhum secretário tem cadeira cativa na Prefeitura".

O vice-prefeito eleito, Edson Ferraz, afirmou que São Carlos vai correr para conquistar grandes obras, contudo, a prioridade é "cuidar das pessoas". Airton Garcia concordou com a fala de Ferraz.

