Duas pesquisas eleitorais são registradas na Justiça Eleitoral de São Carlos

Duas pesquisas eleitorais foram registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com data de divulgação estipulada para a próxima semana.

Uma delas será realizada pela Editora Cidades LTDA com sede na cidade de Barrinha (SP), com recursos próprios. A pesquisa vai entrevistar 300 pessoas em cinco bairros da cidade.

Outra pesquisa foi registrada também com recursos próprios em nome da empresa Alexandre Socrates Naviskas - ME, com sede em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo. A pesquisa vai ouvir 400 eleitores em todas as regiões da cidade, inclusive a área rural. A data prevista para divulgação é na próxima sexta-feira (13).

