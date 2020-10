Deonir concede entrevistas e faz caminhada pelo Jardim Paulistano

08 Out 2020 - 08h12

Crédito: Divulgação/assessoria

Na manhã desta quarta-feira (7) o candidato a prefeito pelo partido Solidariedade, Deonir Tofollo deu duas entrevistas para a imprensa.

Às 9h o candidato foi entrevistado pelo Jornalista Fabio Taconelli, no ato representando o site de notícias São Carlos Agora, e às 10h30, Deonir esteve presente na Rádio SDS 93.3 FM, onde foi entrevistado pelo Jornalista André Lourenço.

Deonir é sempre questionado sobre seu Plano de Governo, principalmente se é possível realmente acabar com a falta de água no município e a falta de médicos. Tofollo garante que sim, e em seu Plano é mostrado como fazer para melhorar essas duas questões que tanto é levantada nas entrevistas. E mais, Deonir afirma que a cidade hoje já tem a capacidade de melhorar em todos os aspectos, o que se precisa para isso é o comprometimento em fazer São Carlos crescer e evoluir, e planejamento e gestão, o que é especialidade de Deonir.

Na questão da educação, Tofollo já afirmou que confia em seu vice, professor Jorge, para "tomar conta", pois Jorge é além de experiente, vive o dia-a-dia das salas de aulas, e sabe o que é melhor nessa questão.

Já na parte da tarde, Deonir teve uma caminhada com sua militância e alguns candidatos a vereadores pelo bairro Jardim Paulistano, na Rua Iwagiro Toyama, pois o foco é mostrar para a população que a coligação São Carlos Merece Mais, irá dar o rumo que nossa cidade necessita.

É visível que os comerciantes do Paulistano estão cansados do atual prefeito, e afirmaram que Deonir deveria ter saído candidato há 4 anos atrás, ao invés de apoiar a atual gestão, mas que agora é sua vez e que eles acreditam que para São Carlos melhorar, principalmente na área do desenvolvimento, o voto tem que ser Deonir Tofollo.

