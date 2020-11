Comissão da OAB São Carlos sugere aos candidatos são-carlenses atenção especial a Primeira Infância

Crédito: Divulgação

A Comissão da Infância e Juventude da OAB/SP 30 Subseção São Carlos, em nome da presidente Ariadne Leopoldino, emitiu uma nota oficial na tarde desta sexta-feira, 13, com o intuito de fazer um pedido diferenciado aos candidatos e candidatas a prefeito e vereadores da cidade nas eleições 2020, que serão realizadas neste domingo, 15.

A comissão, preocupada com o futuro do município lançou uma pergunta: “Onde investir e como investir?”, referindo-se aos recursos da cidade, de olho em seu desenvolvimento.

“Sem dúvida, isso está presente em suas reflexões (candidatos). Nós também nos ocupamos dela e vimos trazer-lhes uma contribuição através de sólidas pesquisas que há anos vem analisando o impacto de programas voltados ao atendimento de crianças de ambientes socioeconômicos vulneráveis onde comprovam que o investimento na Primeira Infância produz resultados várias vezes superior ao de outros investimentos, inclusive ao da educação e cuidado em idades posteriores”, diz a nota emitida pela Comissão da Infância e Juventude.

Segundo os advogados que compõem o departamento da OAB são-carlense, a explicação está no fato dele incidir no momento da vida em que o cérebro é mais maleável e, portanto, mais suscetível aos estímulos e às experiências vividas pela criança. “É nesse período que o psiquismo infantil está se estruturando, razão pela qual carece do maior cuidado e zelo. Cuidar do começo da vida é cuidar da vida toda. Por isso, investir na Primeira Infância é a estratégia para promover o desenvolvimento das famílias, de uma comunidade e de um país e seu futuro”, sintetiza a nota.

Diante desse cenário a OAB 30º Subseção sugere que coloquem a Primeira Infância como prioridade do futuro governo que toma posse no dia 1º de janeiro de 2021.

“A Comissão da Infância e Juventude de São Carlos agradece”, finaliza a nota.

