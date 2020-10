Ciesp São Carlos recebe candidatos a prefeito e apresenta propostas para o setor industrial

Crédito: Divulgação

A Diretoria Regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São Carlos receberá os candidatos a prefeito do município, a fim apresentar propostas para o setor industrial. O documento elaborado pela entidade contém a expectativa do setor para a próxima gestão.

As propostas foram elaboradas com base nas demandas das indústrias associadas ao Ciesp. “Nossa intenção é criar um canal direto entre o setor industrial e o Poder Executivo. Ampliar essa comunicação é fundamental para o desenvolvimento do setor industrial no município, o que reflete diretamente na economia local”, destaca o diretor titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu.

Os encontros com os candidatos ocorrerão a partir desta terça-feira (20) e terão duração de 45 minutos cada. Os diretores decidiram promover essa reunião também para conhecer os projetos dos candidatos para a indústria de São Carlos.

“Pedimos a todos que tragam suas propostas para que possamos conhecer e, se houver espaço, até contribuir de alguma forma na construção desses projetos, já que estamos em contato direto com as indústrias”, comenta Chu.

Para confirmar o agendamento ou tirar dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a assessoria de imprensa do CIESP São Carlos, pelo telefone (16) 9 9119-2552.

REIVINDICAÇÕES

Entre as propostas apresentadas aos candidatos está a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico exclusiva com verba prevista no orçamento e participação do Ciesp na escolha do secretário.

“Acreditamos que a partir daí, todos os outros assuntos poderão ser discutidos com mais foco e atenção ao setor, viabilizando, de fato, as ações”, finaliza Chu.

Seguem abaixo as propostas entregues aos candidatos a prefeito de São Carlos nas eleições 2020:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EXCLUSIVA

Criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico exclusiva para discutir questões relativas à Indústria em São Carlos, com a participação do CIESP na escolha do secretário e da equipe de base da Secretaria. Dotar esta Secretaria com orçamento e equipe técnica compatível com os desafios a serem enfrentados na retomada da economia.

NOVO DISTRITO INDUSTRIAL

Viabilização de lotes voltados para pequenas e médias empresas, com infraestrutura básica completa (água, energia, asfaltamento, iluminação e transporte), podendo ser constituído de lotes básicos (terra nua) e lotes com área construída (barracões) de modo que possam ser alugados para empresas em início de atividades.

INFRAESTRUTURA DO PARQUE SÃO JOSÉ

Priorização da infraestrutura para o Parque São José, como asfaltamento e iluminação, para garantir melhores condições de operação para as empresas lá instaladas e mais segurança para seus trabalhadores. Garantir que a verba destinada no orçamento de 2021 seja efetivamente utilizada para os fins previstos.

INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA INDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO

Proporcionar a toda indústria instalada na área urbana uma infraestrutura básica, como asfaltamento, iluminação e transporte público, propiciando condições de operação para as empresas e mais segurança para seus trabalhadores.

LEI DE INCENTIVO

Articulação com o Governo do Estado e Governo Federal para a elaboração de uma Lei de Incentivo para as indústrias de base tecnológica da cidade. Tornar São Carlos um polo de desenvolvimento e atração de empresas de base tecnológicas.

