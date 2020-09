Apostando em renovação, Podemos lança Sasso candidato a prefeito

Crédito: Divulgação

Antonio Sasso é o 12º candidato a prefeito em São Carlos. O nome do advogado foi lançado durante convenção municipal do Podemos ocorrida nesta terça-feira, 15. Noé Junior será seu vice.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Sasso disse que a sua plataforma política para as eleições municipais de 2020 é a renovação. “Ingressei na política para fazer a diferença em favor de uma cidade melhor”, afirmou.

Ponderado, disse que é o candidato que representa a renovação na política de São Carlos. “Nunca ocupei cargo eletivo, nunca ocupei cargo na administração pública e trago para a política de São Carlos uma visão de que a Prefeitura precisa servir a sociedade e não se servir da sociedade”, admitiu.

Antonio Sasso Garcia Filho é brasileiro, nascido em São Carlos e tem 53 anos. É casado com Patrícia Petromilli Nordi Sasso Garcia, com quem tem dois filhos: Gustavo e Pedro. É advogado, tendo se formado pela Pontifícia Universidade Católica em dezembro de 1991. É pós graduado em grau de especialização em Direito Empresarial pelo Instituto Nacional de Pós Graduação INPG/Uniara (2005) e especialista em relações sindicais pelo instituto WCCA (2018). Trabalhou por mais de 27 anos em uma empresa multinacional americana sediada na cidade de São Carlos/SP, onde atuou como Advogado, Gerente, Diretor Jurídico e de Recursos Humanos e, por fim, Diretor Estatutário. Foi Primeiro Secretário da 30a. Sub-Secção da OAB Paulista (São Carlos) no triênio 2004/2006, período no qual também desempenhou concomitantemente as atividades de Presidente da Comissão de Ética e Disciplina da mesma Sub-Secção. Foi também Presidente do Gruca (Grupo Campinas de Recursos Humanos) em 2013, destacando-se ainda como palestrante, docente, além de autor de artigos e publicações destinados a revistas e periódicos especializados em suas áreas de atuação. Paraninfo dos formandos Senai São Carlos em 2014. Patrono dos formandos Senai São Carlos 2017. Em 2015 foi eleito “Industrial do Ano” por seus pares da CIESP São Carlos, tendo sido agraciado com a referida comenda em agosto daquele mesmo ano.

