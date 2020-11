Airton aparece em 1° lugar em pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12)

Airton lidera, segundo pesquisa divulgada pelo jornal Cidades Online - Crédito: Divulgação

Pesquisa divulgada hoje (12) pelo portal do Jornal Cidades de Jaboticabal mostra que o atual prefeito Airton Garcia lidera a corrida pela Prefeitura de São Carlos.

Airton aparece com 35,6 % das intenções de votos. Marina Melo é a segunda colocada com 21,1%. Netto Donato aparece na sequencia com 6,0%. Chico Loco vem em seguida com com 3,0%.

Veja o resultado completo da pesquisa divulgada pelo Jornal Cidades:

Airton Garcia 35,6 %

Marina Melo 21,1 %

Netto Donato 6,0 %

Chico Loco 3,0 %

Leandro Guerreiro 2,5%

Deonir Toffolo 2,0%

Professor Ronaldo Mota 2,0%

Erick Silva 2, 0%

Sergio Ferrão 1,0%

Antonio Sasso 0,5%

Julio Cesar 0,5 %

Mestre Taroba Capoeira 0,2%

Na pesquisa 24,6 % não opinaram.

Segundo dados registrados no TSE, foram entrevistados 300 eleitores entre os dias 7 e 11 de novembro, nos seguintes bairros: Angelina Dagnone de Melo, Jockey Clube, Cidade Aracy São Carlos VIII e Centro. A margem de erro é de 4,23% pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Editora Cidades (CNPJ 26936465000142) com recursos próprios ao custo de R$ 3 mil. Foi registrada no TSE sob o número SP-09566/2020.

