Airton fez sinal de vitória após votar - Crédito: Reprodução

Airton Garcia (PSL), candidato a reeleição, votou agora há pouco na escola Álvaro Guião, em São Carlos.

Acompanhado do vice Edson Ferraz e de assessores, ele exerceu com tranquilidade o direito de votar e após sair da cabina de votação fez o conhecido sinal de vitória com as mãos.

O candidato falou rapidamente com a imprensa e considerou que a votação está tranquila e organizada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também