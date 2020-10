Acompanhado de candidatos a vereador, Netto Donato visita bairros

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, dia 1 de outubro, o candidato a Prefeito, Netto Donato e o candidato a vice-prefeito, Marco Aurelio Penteado, estiveram junto ao candidato a vereador, Joãozinho Corredor e amigos, em frente a fábrica Tecumseh para conversar e apresentar propostas aos funcionários.

Pouco depois das 9h, Netto e Marco encontraram o também candidato ao Legislativo, Antonio Carlos, o Toninho, que apresentou a eles, os funcionários da Unidade Básica de Saúde do Jardim Paulistano. No local, ouviram os problemas enfrentados pelos trabalhadores da linha de frente de combate ao Coronavírus e também dos pacientes, que necessitam de atendimento médico na unidade. No mesmo bairro, viram de perto o transtorno causado pela queda da ponte da região do Monjolinho.

Já na região central da cidade, foram convidados pelo candidato a vereador Eduardo Brinquedos a visitar outros comerciantes e ver a situação atual do comércio, em um dos momentos mais críticos que São Carlos já viveu: pós-enchente e paralisação das lojas por causa da Pandemia do Covid-19.

Na região da baixada do mercado os candidatos, ouviram atentamente às reinvindicações dos vendedores, que lutam por mais segurança no local.

