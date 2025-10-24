(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Operação Xeque-Mate

Operação apreende bebidas supostamente irregulares em São Carlos

24 Out 2025 - 17h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação fiscalizou depósito de bebidas em São Carlos - Operação fiscalizou depósito de bebidas em São Carlos -

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária Municipal (Visam), do Procon e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão de Cidade e Infraestrutura, realizou nesta sexta-feira (24/10) a Operação Xeque-Mate, voltada à fiscalização de adegas e depósitos de bebidas em diversos bairros da cidade. A ação teve como objetivo identificar irregularidades na comercialização de bebidas alcoólicas, verificar a ausência de alvarás, condições sanitárias e documentação obrigatória dos estabelecimentos.
Durante a operação, foram vistoriadas adegas nos bairros Cidade Aracy e Jardim Zavaglia. Em dois locais, os agentes apreenderam um total de 30 litros de bebidas alcoólicas, entre destilados como gin e whisky. As apreensões incluíram 18 garrafas de gin Askov e 12 garrafas de uísque.

As bebidas foram recolhidas para averiguação de procedência e estão à disposição dos responsáveis pelos estabelecimentos, que poderão reavê-las mediante apresentação da documentação fiscal e sanitária exigida.

O secretário Segurança Pública e de Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou o caráter preventivo da operação. “A Xeque-Mate é uma ação estratégica que visa proteger o consumidor e garantir que os estabelecimentos estejam operando dentro da legalidade. A integração entre os órgãos foi fundamental para o sucesso da fiscalização”, afirmou.

Já o secretário adjunto de Segurança Pública, Paulo Belonci, ressaltou o papel da operação no fortalecimento da segurança urbana. “Estamos atuando de forma coordenada para coibir práticas irregulares e promover um ambiente mais seguro para todos. A fiscalização é uma ferramenta essencial para garantir o cumprimento das normas e preservar a saúde da população”, disse.

Leia Também

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes
Segurança12h19 - 07 Out 2025

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes

Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos
Vicinal Manuel Nunes16h18 - 29 Set 2025

Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos

Mulher de 37 anos cai em golpe do falso advogado em São Carlos
Segurança09h17 - 13 Set 2025

Mulher de 37 anos cai em golpe do falso advogado em São Carlos

GAM flagra dupla furtando fiação de poste no Fagá
Madrugada 06h49 - 22 Jul 2025

GAM flagra dupla furtando fiação de poste no Fagá

Identificadas vítimas de grave acidente na SP-318 em São Carlos
Segurança18h44 - 30 Jun 2025

Identificadas vítimas de grave acidente na SP-318 em São Carlos

Últimas Notícias