Operação apreende bebidas supostamente irregulares em São Carlos

Operação fiscalizou depósito de bebidas em São Carlos

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária Municipal (Visam), do Procon e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão de Cidade e Infraestrutura, realizou nesta sexta-feira (24/10) a Operação Xeque-Mate, voltada à fiscalização de adegas e depósitos de bebidas em diversos bairros da cidade. A ação teve como objetivo identificar irregularidades na comercialização de bebidas alcoólicas, verificar a ausência de alvarás, condições sanitárias e documentação obrigatória dos estabelecimentos.

Durante a operação, foram vistoriadas adegas nos bairros Cidade Aracy e Jardim Zavaglia. Em dois locais, os agentes apreenderam um total de 30 litros de bebidas alcoólicas, entre destilados como gin e whisky. As apreensões incluíram 18 garrafas de gin Askov e 12 garrafas de uísque.



As bebidas foram recolhidas para averiguação de procedência e estão à disposição dos responsáveis pelos estabelecimentos, que poderão reavê-las mediante apresentação da documentação fiscal e sanitária exigida.



O secretário Segurança Pública e de Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou o caráter preventivo da operação. “A Xeque-Mate é uma ação estratégica que visa proteger o consumidor e garantir que os estabelecimentos estejam operando dentro da legalidade. A integração entre os órgãos foi fundamental para o sucesso da fiscalização”, afirmou.



Já o secretário adjunto de Segurança Pública, Paulo Belonci, ressaltou o papel da operação no fortalecimento da segurança urbana. “Estamos atuando de forma coordenada para coibir práticas irregulares e promover um ambiente mais seguro para todos. A fiscalização é uma ferramenta essencial para garantir o cumprimento das normas e preservar a saúde da população”, disse.

