Carro tomba após colisão com caminhão na Praça Itália

Crédito: Lourival Izaque

Um carro tombou na noite desta terça-feira (10) nas proximidades do pontilhão da Praça Itália, após se envolver em um acidente com um caminhão.

De acordo com informações apuradas pelo SCA, o VW Gol seguia pela rua João de Lourenço no sentido centro-bairro quando colidiu com o caminhão. Após o impacto, o veículo perdeu o controle, bateu na guia e acabou tombando no canteiro central.

Apesar do susto, os ocupantes do carro — um casal — não sofreram ferimentos. O motorista do caminhão também saiu ileso. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

