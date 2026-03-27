JOÃO MULLER: “São Carlos está vendo o nascimento de um polo industrial de fabricantes de máquinas e implementos agrícolas”

João Muller: “vamos viabilizar o investimentos da Crucianelli que vai gerar 600 empregos diretos naquele local com investimento de R$ 300 milhões” - Crédito: Jean Guilherme

O assessor do prefeito Netto Donato (PP), que atua na área de infraestrutura urbana de São Carlos, João Muller, participou, nesta quinta-feira, 26 de março, do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA. Durante o programa, ele anunciou várias novidades para o município. Assista entrevista completa neste link.

Muller afirmou que São Carlos está recebendo novos investimentos que vão transformar o município em um centro importante de fabricação de máquinas e implementos agrícolas voltados para atender o agronegócio com tecnologia nacional.

Segundo ele, esse núcleo industrial está se fortalecendo na região do Distrito de Água Vermelha, na Zona Norte de São Carlos. Ele afirma que a empresa Casale está montando uma nova fábrica naquela parte da cidade.

Ainda de acordo com Muller, há uma empresa alemã interessada em montar uma unidade em São Carlos, além da empresa Crucianelli S.A., uma das líderes do mercado de semeadoras na Argentina, parceira da empresa Piccin, que já está instalada naquela região.

Fundada na cidade de Armstrong, com presença internacional e uma rede de mais de 70 revendedores na Argentina, a empresa se destaca por sua proposta de atendimento personalizado, adaptando a fabricação de cada semeadora ao tipo de solo onde será utilizada, além de oferecer um dos melhores serviços pós-venda do segmento.

Recentemente, a Crucianelli assumiu o compromisso de instalar sua nova unidade e futuras ampliações no Brasil, escolhendo São Carlos como território estratégico para essa expansão.

Com instalações industriais de 25 mil metros quadrados e área total de 60 mil metros quadrados, a empresa investe fortemente em tecnologia. Em 1996, foi pioneira na América do Sul ao adotar a soldagem robotizada em sua linha de produção. A mais recente ampliação de sua fábrica, em 2011, aumentou em 30% a capacidade produtiva, e agora a empresa mira o mercado brasileiro como novo horizonte de crescimento.

“A implantação da Crucianelli depende de transformarmos uma área rural em área urbana. Acreditávamos que conseguiríamos fazer isso no Plano Diretor até agosto, mas não será possível. Então, vamos tentar fazer uma emenda na legislação vigente para viabilizar o investimento, que vai gerar 600 empregos diretos naquele local, com aporte de R$ 300 milhões”, afirma Muller.

Quando a Crucianelli chegar a São Carlos, poderá fomentar a inovação no setor agrícola, atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento regional. A formalização do acordo entre a administração municipal e a empresa é um bom sinal na área do agronegócio.

VICINAL SÃO CARLOS – IBATÉ – Com relação à obra de asfaltamento da vicinal que liga São Carlos a Ibaté, Muller afirmou que o Jardim do Porto já está próximo de Ibaté e, com alguns ajustes, adequações e novas obras, poderá ligar as duas cidades de forma bastante rápida.

“Nossas reivindicações ao governador Tarcísio de Freitas estão concentradas na conclusão da duplicação da Rodovia SP-318, até para viabilizar os vários investimentos que estão e serão realizados na região de Água Vermelha”, destaca.

NOVO ANEL VIÁRIO – Ele também destacou que um novo anel viário em breve ligará a Zona Leste de São Carlos a bairros como Castelo Branco e Azulville, por meio de uma ligação entre a região do Parque Sabará e a Escola Educativa.

“Este projeto avançou muito. Trata-se de uma proposta que tramita na Prefeitura há mais de 15 anos, e a área já mudou de empreendedor várias vezes. Quando há um empreendimento desse porte, a Prefeitura faz uma série de exigências. Uma delas é fechar o anel viário que falta, ligando a Rua Marino da Costa Terra à marginal, na área da Escola Educativa. Para realizar um investimento desse tipo, com uma avenida de 40 metros, o custo varia entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões. Exigimos também barramentos e três piscinões, além da duplicação da Marino da Costa Terra. É um empreendimento caro.

Os empreendedores decidiram que farão parte de casas e parte de apartamentos para viabilizar o projeto. Já passou pelo SAAE, trânsito e meio ambiente, e estamos adequando alguns pontos. Depois, vamos levar para debate com a sociedade, com a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, e, na sequência, para o COMDUSC e o COMDEMA. Um empreendimento desse porte levará cerca de quatro anos, com possibilidade de mais quatro. Pelo que exigimos, acreditamos que levará aproximadamente seis anos para ser concluído”, destaca.

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