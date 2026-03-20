DAGNONE DE MELO: “A TUSCA nasceu de uma cidade que respirava no cotidiano a prática esportiva, com formação de atletas olímpicos”

O ex-prefeito Dagnone de Melo: “Em 2000 a Prefeitura havia doado uma aera de terra próximo ao Jardim Botafogo para o Hospital Amaral Carvalho para que fosse instalado em São Carlos o Hospital do Câncer” - Crédito: Jean Guilherme

O ex-prefeito Dagnone de Melo, que administrou São Carlos entre 1983 e 1988 e 1997 a 2000, foi o criador da TUSCA (Taça Universitária de São Carlos). Ele foi o presidente da primeira comissão organizadora do evento e também o responsável pela criação do nome. Melo conta que isso ocorreu antes mesmo de ele entrar na política como candidato, o que somente se daria em 1982. A TUSCA nasceu em agosto de 1973. Na criação da competição houve uma solenidade na Câmara Municipal e também um desfile que saiu da Câmara e terminou no Ginásio de Esportes João Marigo Sobrinho, no São Carlos Clube.

Melo conta que, naquela época, há 50 anos, São Carlos já tinha a USP consolidada, enquanto a UFSCar ainda estava engatinhando. Segundo ele, o diferencial na área esportiva era o curso de Educação Física da FESC (Fundação Educacional São Carlos), que formou vários atletas, inclusive olímpicos, como Nelson Prudêncio.

“A ideia inicial era voltada para os esportes, para a prática esportiva, gerando uma disputa entre as universidades. Os centros acadêmicos receberam muito bem a ideia”, afirma Melo. A história da TUSCA começou em 30 de agosto de 1973, quando o jornal O Diário anunciava a Primeira Taça Universitária de São Carlos.

Participavam da edição de estreia estudantes de todas as escolas superiores da cidade, que, na época, contava com a EESC-USP e seus institutos, UFSCar, Escola Superior de Educação Física de São Carlos, Faculdade de Direito de São Carlos (Fadisc) e ASSER (atual Unicep).

O Congresso de Abertura teve sessão solene e discursos do prefeito Mário Maffei e do presidente da Câmara Municipal, Antonio Stella Moruzzi. A comissão organizadora era presidida por João Otavio Dagnone de Melo, e a nota do jornal terminava em tom profético: “Pode-se estimar que essa será mais uma realização que irá figurar no calendário esportivo de São Carlos”.

Dagnone de Melo, que anos depois da criação da TUSCA foi prefeito de São Carlos por dois mandatos, foi também quem consolidou o nome TUSCA como o da festa em si. “A ideia foi realizar uma competição entre as universidades e também uma confraternização entre os estudantes. E tivemos êxito. Da ideia do desfile inaugural nasceu também a ideia do Corso, que até há alguns anos abria a TUSCA”.

Segundo Melo, as competições foram provocando rivalidade entre as universidades. “Fico feliz que hoje a disputa reúna mais de 100 mil pessoas e tenha ganhado a força que ganhou, movimentando R$ 10 milhões em quatro dias. Antes, a competição durava uma semana e era mais centrada na disputa esportiva. Aliás, à época, como havia uma Faculdade de Educação Física, eles geralmente ganhavam tudo, o que fez com que as outras atléticas buscassem se aprimorar para tentar competir de igual para igual”.

CAPITAL DA TECNOLOGIA – Outro projeto que Melo encabeçou em sua primeira gestão e que rende dividendos até hoje para São Carlos é o projeto do centro de alta tecnologia. Nos anos 1980, Melo esteve com uma comitiva de empresários em cidades de países europeus, como França e Alemanha, para conhecer projetos que levavam para as linhas de produção das fábricas pesquisas realizadas nas universidades públicas. Ele e a comitiva visitaram Lyon, Grenoble, Darmstadt, entre outras cidades com bases tecnológicas.

HOSPITAL DO CÂNCER – O prefeito Melo mostrou insatisfação com um fato. Segundo ele, em 2000 a Prefeitura havia doado uma área de terra próxima ao Jardim Botafogo para o Hospital Amaral Carvalho, para que fosse instalado em São Carlos o Hospital do Câncer. “Porém, eu perdi a eleição em 2000 e a primeira coisa que meu sucessor fez foi acabar com tudo”.

VISITA – Melo considera que a palestra do ex-deputado federal José Dirceu na Santa Casa nesta sexta-feira foi um erro estratégico do hospital, em um momento em que a política brasileira está muito polarizada entre direita e esquerda. “Esta foi uma medida inoportuna que poderia ser evitada e que vai gerar desgastes desnecessários para a Santa Casa”.