Vizinhos brigam por causa de cão pitbull em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma briga envolvendo dois vizinhos terminou em confusão na manhã de domingo (6), no bairro Residencial Itamarati, em São Carlos. De acordo com a Polícia Militar, os homens entraram em luta corporal em via pública, utilizando um facão e um pedaço de madeira.

A equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de desentendimento em que um dos envolvidos estaria armado. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os dois homens separados por populares, e os objetos supostamente utilizados na briga (um facão e um cabo de madeira) foram recolhidos.

A discussão teria começado por conta de um cão da raça pitbull que, segundo um dos envolvidos, costuma ficar solto na rua, colocando a vizinhança em risco. O tutor do animal afirmou que o cachorro havia escapado apenas uma vez e que desde então medidas foram tomadas para evitar novos incidentes.

Ainda de acordo com os relatos colhidos no local, os dois homens estavam em seus respectivos veículos quando se encontraram. Um deles tentou conversar sobre o animal, mas, segundo a versão apresentada, o outro desceu do carro já com o facão em mãos. A partir disso, o primeiro teria se armado com um pedaço de pau, e ambos partiram para o confronto físico.

Durante a briga, um dos envolvidos teria conseguido desarmar o outro e desferido socos. Ambos apresentaram lesões e foram encaminhados ao plantão policial para o registro da ocorrência.

Os objetos foram apreendidos, e ambos os envolvidos foram orientados sobre o prazo de seis meses para representação criminal. A Polícia Civil vai apurar os fatos.

