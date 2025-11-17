Vítima perde acesso ao celular e contas bancárias após golpe telefônico

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma moradora de São Carlos registrou um boletim de ocorrência, após cair em um golpe aplicado por telefone na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo o relato, a vítima recebeu uma ligação por volta das 10h39. O golpista se passou por funcionário de uma supermercado do Santa Felícia e afirmou que ela havia sido contemplada com um desconto de compras. Ele disse que apenas 35 pessoas teriam sido selecionadas e que seria necessário confirmar um código enviado ao celular para concluir o suposto cadastro.

Sem desconfiar, a vítima forneceu o número que recebeu via mensagem, acreditando se tratar de uma confirmação legítima. Porém, o código permitiu que os criminosos assumissem o controle do aparelho e das contas vinculadas, incluindo Gmail, aplicativos de banco e redes sociais. Em poucos minutos, a mulher perdeu o acesso completo ao celular, dados financeiros e credenciais digitais.

Após a invasão, os golpistas ainda exploraram as informações pessoais para tentar transações e acessos bancários. A vítima relatou ter ficado sem telefone e sem acesso às contas.

Como o golpe funciona

Esse tipo de crime é conhecido como “golpe do código de verificação”, no qual o criminoso engana a vítima para obter um código enviado por SMS, geralmente de serviços como WhatsApp ou Google. De posse do número, os golpistas conseguem:

Assumir o controle do aplicativo ou celular;

Acessar dados pessoais e financeiros;

Tentar transferências bancárias ou solicitar dinheiro se passando pela vítima.

Leia Também