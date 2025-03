Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 45 anos, vítima de queda, morreu por volta das 11h22 desta terça-feira, 25, na Santa Casa. Sua irmã foi até a CPJ para formular boletim de ocorrência.

Ela contou que O.F. teria sofrido uma queda em sua casa no dia 7 deste mês e fraturou cinco costelas e teve o pulmão perfurado. Passou por cirurgia e teve alta, retornando dia 16 para um novo procedimento, mas no ombro esquerdo, devido à queda.

Porém, no dia 18 ele teve que ser transferido para a UTI da Santa Casa devido a complicações no pulmão e nesta terça-feira, 25, pela manhã, ao tentar levantar da cama, se sentiu mal e foi aconselhado a deitar novamente. Momentos depois tentou levantar novamente pela cabeceira e teria sofrido nova queda, batendo o ombro que tinha passado por cirurgia no chão, passou a ter hemorragia e desmaiou, tendo em seguida uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais que o atenderam chegaram a reanima-lo, porém faleceu minutos depois.

