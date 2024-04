Vítima de maus-tratos, cão é resgatado pela Polícia Civil e Defesa Animal na Vila Isabel

SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

O cumprimento de um mandado de prisão na tarde desta quarta-feira, 3, resultou no resgate de um cão que estaria sendo vítima de maus-tratos e foi resgatado pela Defesa Animal de São Carlos. O caso aconteceu por volta das 16h30 na rua Santa Filomena, na Vila Isabel.

Uma equipe de investigadores do 4º DP se deslocou até a casa, já que iriam deter um homem, pois contra ele havia um mandado de prisão. A casa, porém, estava vazia, mas os agentes constataram que havia um cão de médio porte, sem água, aparentemente desnutrido, em meio a fezes espalhadas pelo quintal.

Os investigadores acionaram representantes do Departamento de Defesa e Controle Animal da Prefeitura Municipal, que estiveram no local e realizaram o resgate do cãozinho encaminhado até o Canil Municipal para os devidos cuidados veterinários.

