CrÃ©dito: SCA

O caso foi registrado na madrugada deste domingo (29), por volta das 4h30, quando policiais e uma unidade básica do SAMU foram acionados para atender uma vítima de esfaqueamento no bairro Cidade Aracy.



Segundo informações, o fato ocorreu na rua. Após ser atingida por um golpe de faca, a vítima conseguiu ir até sua residência, onde pediu ajuda à esposa.

No local, a equipe encontrou o homem com um ferimento na região do tórax e com intensa perda de sangue. Devido à gravidade, foi solicitado apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA), já que a vítima apresentava rebaixamento do nível de consciência.



Após avaliação, foi constatado um quadro de pneumotórax traumático. A equipe realizou os procedimentos de emergência e encaminhou a vítima em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.

A polícia esteve pelo local para apurar as circunstâncias da agressão e tentar identificar o autor do crime, porém a vítima não conseguiu fornecer detalhes sobre o ocorrido.

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