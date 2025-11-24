Vítima de agressão é resgatada após ficar em cárcere privado no Cidade Jardim

Viatura Guarda Municipal - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira, uma mulher de 27 anos foi localizada passando mal no interior do Mercado Municipal, em São Carlos, após relatar ter sido vítima de agressão pelo próprio marido.

A Guarda Municipal foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sentada em um banco, bastante abalada. Em contato com a equipe, ela informou que, na quinta-feira passada, foi agredida pelo marido e permaneceu em cárcere privado por três dias, impedida de sair de casa.

Segundo o relato, na manhã de hoje ela conseguiu ligar para o pai, que foi até a residência e a retirou do local. Ao perceber a presença do sogro, o agressor fugiu.

Diante do estado da vítima, a Guarda Municipal acionou o SAMU, que realizou o atendimento inicial e a encaminhou à Santa Casa de São Carlos. Ela apresentava equimoses nos dois olhos, múltiplos hematomas e escoriações pelo corpo.

A equipe da Guarda Municipal apresentou a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi registrado o Boletim de Ocorrência de Violência Doméstica.

