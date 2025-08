Vítima de acidente na Washington Luís segue internada na UTI da Santa Casa

Compartilhar no facebook

Palio envolvido no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Pedro Marolde continua internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos. Ele era um dos passageiros do Fiat Palio envolvido em um grave acidente ocorrido na madrugada de sexta-feira, 1º de agosto, na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do quilômetro 226.

O veículo em que ele estava colidiu na traseira de um caminhão Volvo/FH540. A batida foi violenta e causou a morte imediata do passageiro dianteiro do carro, Lucas Gonçalves de Farias, de 39 anos. Além de Pedro, outro ocupante que estava no banco traseiro também sofreu ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa.

O condutor do Palio, de 29 anos, teve apenas ferimentos leves e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Apesar disso, os policiais que atenderam a ocorrência informaram que ele não apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com o relato do motorista, o trânsito teria parado de forma repentina e ele não conseguiu frear a tempo. O trecho já apresentava sinalização de outro acidente ocorrido minutos antes, o que pode ter contribuído para a colisão.

