Vítima consegue recuperar bike furtada avaliada em R$ 16 mil

A bike, recuperada, está avaliada em R$ 16 mil e foi restituída ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Um homem, conhecido nos meios policiais, foi detido nesta quinta-feira, 21, acusado de furtar uma bicicleta avaliada em R$ 16 mil. A própria vítima conseguiu localizar e reaver o veículo.

O furto aconteceu em uma entidade estabelecida no cruzamento das ruas Raimundo Correia com a Rocha Pombo, na Vila Marcelino, por volta das 10h15. A bike estava nos fundos da associação de subtenentes e o criminoso aproveitou um portão aberto a distração da vítima que, ao notar o furto, verificou as características do acusado e com auxílio de amigos e parentes saiu em busca do veículo.

A procura surtiu efeito, já que localizaram o suspeito em um ponto de ônibus na rua da Paz, no CDHU. Ao perceber a movimentação, o acusado saiu correndo na tentativa de fugir, mas foi abordado na região do antigo Ceagesp. Ele não estava com a bike.

Porém, a vítima, acompanhada de parentes, ao retornar ao ponto de ônibus, notaram que a bike, estaria naquele local. Diante dos fatos, o veículo foi apresentado na CPJ e restituído ao proprietário. Já o criminoso ficou à disposição da autoridade policial.

