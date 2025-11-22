Vigilante tem documentos e cartões furtados de dentro do carro no Centro de São Carlos

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um vigilante de 61 anos teve documentos pessoais e cartões bancários furtados do interior de seu veículo durante uma ronda de trabalho na madrugada deste sábado (22), na Rua 7 de Setembro, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o trabalhador estacionou o carro por volta das 3h para fotografar prédios e enviar imagens à empresa em que atua. Ao retornar ao veículo, encontrou a porta destravada e percebeu que sua carteira, documentos e cartões haviam sido levados.

Segundo o relato, foram subtraídos:

Documentos de um Monza ano 89, placa BGG-3320

Documentos de um Corsa 2002, placa DGL-0E18

Carteira de identidade

Dois cartões bancários (Banco do Brasil e Santander)

A vítima afirmou que ninguém foi visto nas proximidades e que o carro havia ficado totalmente fechado.

