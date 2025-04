Vigilante é encontrado morto com marcas de tiro em rodovia

Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo na manhã deste sábado (26), no km 354 da rodovia SP-322, em Pontal (SP).

A vítima, um vigilante responsável por maquinários de uma obra, foi localizada sem vida no interior de um Chevrolet Corsa, apresentando ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo. No local, também foram encontrados indícios de furto de combustível.

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia estiveram no local. O corpo foi removido no início da tarde. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas.

