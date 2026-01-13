Vídeo mostra idoso caminhando momentos antes de ser atropelado por ônibus no Aracy 2

Um vídeo obtido pelo SCA, mostra o idoso caminhando instantes antes de ser atingido por um ônibus do transporte coletivo urbano na tarde desta terça-feira (13), no bairro Cidade Aracy 2.

De acordo com as informações apuradas, o coletivo trafegava pela Avenida Nelson Orlandi e, ao acessar a Rua Constant Mangini, acabou atingindo o idoso de 80 anos no momento em que ele atravessava a via. A vítima não teria percebido a aproximação do ônibus e, ao pisar na rua, foi atingida pela parte traseira do veículo, tendo um dos pés esmagado pela roda traseira.

Com o impacto, o idoso sofreu ferimentos graves. Inicialmente, uma unidade básica de resgate foi acionada para prestar atendimento no local, mas, devido à gravidade do quadro, foi solicitado o apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA).

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pela equipe da USA à Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O motorista do ônibus não parou e seguiu viagem. Segundo as informações, há a possibilidade de que ele não tenha percebido o atropelamento, uma vez que o contato ocorreu com a parte traseira do coletivo.

