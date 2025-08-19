Vídeo: homem é agredido em via pública e em plena luz do dia no Cidade Aracy

Na tarde desta terça-feira (19), um homem de 38 anos foi agredido por populares na Avenida José Antônio Migliato, em São Carlos, no bairro Cidade Aracy.

A vítima foi cercada por moradores, que passaram a agredi-la violentamente com pauladas e chutes. Ele sofreu diversas lesões e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o primeiro atendimento no local.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Aracy com ferimentos leves, de acordo com informações obtidas pelo SCA.

As circunstâncias da agressão ainda estão sendo apuradas. Ninguém foi preso.

