Vídeo: Câmera de segurança flagra violento acidente na Vila Prado

Crédito: reprodução

Uma câmera de segurança registrou uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete no cruzamento da rua Itália com a rua Dona Ana Prado, na Vila Prado, no final da manhã desta quarta-feira (13).





Segundo informações, um Fiat Mobi não respeitou a sinalização de “Pare” na rua Dona Ana Prado. No momento, uma caminhonete Ford Ranger seguia pela Rua Itália, que é a via preferencial, e acabou atingindo o Mobi.



O impacto arremessou o Fiat Mobi contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra a calçada, atingindo a fachada de um comércio.



O condutor do Mobi, um jovem de 20 anos, sofreu trauma facial e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa.

