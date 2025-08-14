(16) 99963-6036
Carro x caminhonete

Vídeo: Câmera de segurança flagra violento acidente na Vila Prado

14 Ago 2025 - 07h56
Crédito: reprodução

Uma câmera de segurança registrou uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete no cruzamento da rua Itália com a rua Dona Ana Prado, na Vila Prado, no final da manhã desta quarta-feira (13).



Segundo informações, um Fiat Mobi não respeitou a sinalização de “Pare” na rua Dona Ana Prado. No momento, uma caminhonete Ford Ranger seguia pela Rua Itália, que é a via preferencial, e acabou atingindo o Mobi.

O impacto arremessou o Fiat Mobi contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra a calçada, atingindo a fachada de um comércio. 

O condutor do Mobi, um jovem de 20 anos, sofreu trauma facial e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa.

