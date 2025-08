Viatura policial se envolve em acidente durante ocorrência no Centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: reprodução

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado na manhã desta terça-feira (5), no cruzamento das ruas Episcopal e Jesuíno de Arruda, no Centro de São Carlos.

De acordo com informações do Centro de Operações, os policiais se deslocavam para atender a uma ocorrência que relatava a presença de um homem armado nas proximidades. Diversas viaturas com sinais luminosos e sonoros ligados foram acionadas e seguiram em direção ao local indicado.

Durante o trajeto, uma das viaturas acabou se envolvendo em uma colisão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A polícia segue com as buscas para localizar o suspeito armado que motivou a mobilização. O caso será investigado.

