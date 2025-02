Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (24), uma viatura da Polícia Militar e um Chevrolet Onix colidiram no cruzamento da Avenida Francisco Pereira Lopes com a Rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, no Jardim Alvorada, em São Carlos.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais. Agentes de trânsito e policiais militares estiveram no local para registrar a ocorrência e organizar o tráfego na região.

