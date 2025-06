Um veículo da Polícia Militar capotou na Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Cedral, na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com a concessionária Econoroeste, responsável pelo trecho, apesar da gravidade do capotamento, os quatro policiais que estavam no veículo escaparam ilesos. A causa do acidente não foi informada.

