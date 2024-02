Vereador é acusado de humilhar e desacatar funcionárias da UPA Santa Felícia

SIGA O SCA NO

UPA do Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O vereador Moisés Lazarini (UNIÃO) está sendo acusado por funcionárias da UPA do Santa Felícia de desacato.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. o parlamentar buscou atendimento na unidade no dia 27 de janeiro e teria usado a perrogativa do cargo para ser atendido com mais rapidez.

Lazarini também teria usado palavras rudes e agressivas, com tom intimidador, humilhando as servidoras. Ele teria dito que não gostava de dar "carteiradas", mas o fez exigindo atendimento, pois já estava a 5 minutos esperando para ser chamado, o que estava lhe causando grande transtorno.

Ainda segundo o BO, o vereador teria gritado com uma enfermeira, dizendo que as funcionárias da recepção não prestavam para tirar a "bunda da cadeira".

De acordo com declarações das funcionárias, o trabalho das recepcionistas estava sendo executado normalmente e o vereador teria apenas que aguardar para passar pelo acolhimento.

O São Carlos Agora tentou contato com o Whatsapp do vereador, mas até o momentão não tivemos uma resposta. O espaço segue aberto caso o parlamentar queira se manifestar.

