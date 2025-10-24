Vendedor é enganado com falso PIX e perde carro após transação em São Carlos

Pix - Crédito: Agência Brasil

Um morador de São Carlos foi vítima de estelionato após tentar vender seu carro por meio de uma rede social. O caso foi registrado nesta quinta-feira (23), no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima anunciou um Fiat Palio, ano 1999, em um grupo de compra e venda no Facebook. Pouco depois, um homem que se apresentou como “Marcelo Oliveira” demonstrou interesse na compra e passou a conversar com o vendedor, inicialmente pelo Messenger e, em seguida, pelo WhatsApp.

Durante as negociações, o suposto comprador afirmou que pagaria R$ 13,5 mil pelo carro — valor acima do pedido inicial — e que uma funcionária sua ficaria com o veículo. Na tarde de quarta-feira (22), uma mulher acompanhada de um homem foi até a residência da vítima, dizendo ser enviada de Marcelo.

Como o automóvel estava em nome de outro morador de São Carlos, todos foram até a casa do proprietário para que ele assinasse o recibo de compra e venda. Em seguida, o vendedor recebeu um comprovante de Pix no valor de R$ 13,5 mil e entregou o carro ao casal.

Mais tarde, ao verificar a conta bancária, a vítima percebeu que o pagamento não havia sido efetuado e que o comprovante era falso. O veículo foi levado e não foi recuperado até o momento.

Segundo o boletim, a mulher envolvida no golpe afirmou residir na cidade de Itirapina e continua em posse do carro. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

