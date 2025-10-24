(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Prejuízo

Vendedor é enganado com falso PIX e perde carro após transação em São Carlos

24 Out 2025 - 09h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pix - Crédito: Agência BrasilPix - Crédito: Agência Brasil

Um morador de São Carlos foi vítima de estelionato após tentar vender seu carro por meio de uma rede social. O caso foi registrado nesta quinta-feira (23), no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima anunciou um Fiat Palio, ano 1999, em um grupo de compra e venda no Facebook. Pouco depois, um homem que se apresentou como “Marcelo Oliveira” demonstrou interesse na compra e passou a conversar com o vendedor, inicialmente pelo Messenger e, em seguida, pelo WhatsApp.

Durante as negociações, o suposto comprador afirmou que pagaria R$ 13,5 mil pelo carro — valor acima do pedido inicial — e que uma funcionária sua ficaria com o veículo. Na tarde de quarta-feira (22), uma mulher acompanhada de um homem foi até a residência da vítima, dizendo ser enviada de Marcelo.

Como o automóvel estava em nome de outro morador de São Carlos, todos foram até a casa do proprietário para que ele assinasse o recibo de compra e venda. Em seguida, o vendedor recebeu um comprovante de Pix no valor de R$ 13,5 mil e entregou o carro ao casal.

Mais tarde, ao verificar a conta bancária, a vítima percebeu que o pagamento não havia sido efetuado e que o comprovante era falso. O veículo foi levado e não foi recuperado até o momento.

Segundo o boletim, a mulher envolvida no golpe afirmou residir na cidade de Itirapina e continua em posse do carro. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

Leia Também

Motorista perde controle e colide contra portão de residência
Jardim Pacaembu11h09 - 24 Out 2025

Motorista perde controle e colide contra portão de residência

Bombeiros e SAMU salvam trabalhador que caiu em cisterna de quatro metros no Centro
Segurança09h52 - 24 Out 2025

Bombeiros e SAMU salvam trabalhador que caiu em cisterna de quatro metros no Centro

Homem é preso em flagrante após furtar objetos de lava rápido no Cidade Aracy
Segurança09h35 - 24 Out 2025

Homem é preso em flagrante após furtar objetos de lava rápido no Cidade Aracy

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM
Cidade Aracy 09h26 - 24 Out 2025

Procurado pela Justiça é capturado pela ROCAM

Incêndio destrói apartamento no Jardim Macarengo
Segurança09h14 - 24 Out 2025

Incêndio destrói apartamento no Jardim Macarengo

Últimas Notícias