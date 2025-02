Veja o que diz o BO do motorista que invadiu condomínio e danificou 7 carros

Veículo atingido -

Segundo informações, a equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, constatou que o condutor de um VW/Fox, de cor prata, em um jovem de 22 anos, trafegava em direção ao centro da cidade, tendo como passageiras três mulheres. Em determinado momento, o motorista fez uma manobra brusca à direita, invadiu o canteiro e colidiu violentamente contra o portão de saída do condomínio Moradas II. O impacto foi tão forte que o portão foi projetado sobre uma VW/Saveiro estacionada nas proximidades.

Ainda desgovernado, o veículo seguiu em movimento e atingiu outros sete carros que estavam estacionados na via pública, causando danos materiais significativos. Os automóveis envolvidos no acidente incluem modelos como Renault/Scenic, Honda/Fit, Fiat/Palio, Ford/Fiesta e Chevrolet/Onix.

As equipes de resgate foram acionadas para atender as passageiras do veículo, que, apesar do impacto, recusaram atendimento médico no local. A perícia técnica compareceu à cena para realizar os levantamentos necessários.

Durante o atendimento da ocorrência, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Já na Central de Polícia Judiciária, foi informado sobre a possibilidade de se submeter a exame clínico ou coleta de sangue para aferição de dosagem alcoólica, optando pela segunda alternativa. O material foi coletado na Santa Casa e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O veículo do condutor foi removido administrativamente ao pátio municipal, enquanto os demais foram liberados aos respectivos proprietários. O condutor que causou o acidente foi liberado.

