Veja o que diz o BO do homicídio de dono de adega em São Carlos

Local do crime e vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

O homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (6), por volta das 16h, na Avenida Doutor Gildeney Carreri, no Jardim São Carlos. A vítima foi identificada como Maikon Clayton Mota, proprietário de uma adega localizada no endereço.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Maikon estava atrás do balcão do estabelecimento quando foi surpreendido e alvejado por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou o óbito ainda no local. O Corpo de Bombeiros também atendeu à ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que momentos antes do crime a vítima teria discutido com um homem com quem já havia tido um desentendimento anterior. A motivação do conflito teria sido a suspeita de furto de dinheiro do interior do veículo do suspeito, que teria deixado o carro estacionado em frente ao comércio e entregue as chaves à vítima.

No dia seguinte, após supostamente perceber que o carro havia sido revirado e que uma quantia em dinheiro havia sumido, o homem voltou ao local para exigir acesso às imagens das câmeras de segurança. Com a recusa de Maikon em liberar as gravações, os ânimos se exaltaram. Durante o confronto, o autor teria sacado uma pistola e efetuado dois disparos contra a vítima, alegando em sua versão que Maykon teria feito menção de sacar uma arma.

Após o crime, o suspeito fugiu para a cidade de Ibaté e, com auxílio de seu advogado, se entregou à polícia. O empresário R.E.F., 29 anos, afirmou ter descartado tanto a arma do crime quanto o carro utilizado na fuga – uma Mercedes-Benz preta – em uma lagoa. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas no local indicado, mas até o fechamento do boletim o carro e nem a arma haviam sido localizados. As buscas continuam neste sábado.

O homem foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos acompanha o caso. A perícia foi realizada no local e o corpo de Maikon Clayton Mota foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

