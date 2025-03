Veja o que diz o BO do caso da aposentada encontrada morta no Cidade Jardim

Crédito: arquivo pessoal

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil como "roubo", policiais militares foram acionados via COPOM e compareceram ao local, onde equipes do Corpo de Bombeiros atuavam no combate às chamas. As viaturas conseguiram controlar o incêndio. Após o resfriamento do ambiente, os bombeiros localizaram o corpo de Ana Flora Alberto Fortes Murad, 66 anos, em um dos dormitórios.

A vítima estava deitada sobre uma cama, com uma medalha e um pano enrolados no pescoço, apresentando indícios de enforcamento. O corpo estava parcialmente queimado, principalmente da região do abdômen para cima. As primeiras avaliações indicam que o incêndio atingiu com maior intensidade a área dos quartos localizados nos fundos da residência.

Segundo as autoridades, o imóvel estava murado e fechado com portão frontal, sem sinais aparentes de arrombamento. No entanto, o filho da vítima, que veio de Piracicaba/SP após tomar conhecimento do ocorrido, informou que um veículo VW Fox, de placas DXF-4874, que deveria estar na garagem, não foi encontrado, levantando a hipótese de roubo.

A vítima residia no local com outro filho, que estava em Ribeirão Preto no momento do ocorrido. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e o setor de perícia da Polícia Civil estiveram presentes para a realização dos trabalhos periciais. O perito compareceu ao local para levantar informações que possam esclarecer os fatos. Segundo vizinhos, o Corpo de Bombeiros foi acionado após perceberem fumaça saindo do imóvel.

O corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico. As investigações continuam para determinar as causas do incêndio e as circunstâncias da morte da aposentada.

