Veja o que diz o B.O. da tentativa de feminicídio no Presidente Collor

A mulher que foi vítima de tentativa de homicídio no final a tarde de ontem na rua Luiz Mascarim, bairro Presidente Collor, já havia denunciado o autor, que é seu ex-companheiro por abuso sexual e cárcere privado, crimes pelo qual chegou a ser preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, a vítima de 27 anos estava em companhia da babá dos seus três filhos, quando seu ex-companheiro, E.S., de 33 anos, chegou em uma moto e armado com uma faca atacou a mulher que foi atingida com quatro golpes na cabeça e feriu a mão na tentativa de se defender.

Após tentar matar a ex, E.S. fugiu a pé sentido a rodovia SP-215, mas foi perseguido por populares e acabou sendo agredido com socos, chutes e recebeu dois golpes com a própria faca que portava e foi usava para tentar matar a vítima. A moto que ele estava também teria sido levada por populares.

Tanto a mulher, quanto o homem foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados até a Santa Casa, onde a Polícia Militar esteve e entrevistou ambos. A mulher confirmou as declarações da babá e disse que teve um relacionamento com E.S. e com ele teve dois dos três filhos que possui. O acusado esteve preso recentemente por abusar sexualmente dela e por mantê-la em cárcere privado.

Ainda segundo declarações da vítima, ontem, E.S. teria ido até a sua casa e teria forçado manter relações sexuais, mas ela não denunciou o fato à Polícia. Mais tarde, ao chegar em casa, a mulher encontrou o homem nas proximidades, em posse de uma faca e investiu contra ela. O filho de 8 anos tentou intervir e quase foi atingido por um golpe.

A vítima entrou em luta corporal com o ex e acabou tendo a mão atingida. Em seguida caiu e recebeu os golpes na cabeça. Ela permaneceu internada e será submetida a cirurgia.

Já o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e segue internado sob escolta policial. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem.

