Veja o que diz o BO da morte de idosa em incÃªndio no Centro

Bombeiros no local - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 72 anos, encontrada carbonizada dentro de sua residência na Rua Nove de Julho, no Centro de São Carlos, na noite do último domingo (9). O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os vizinhos sentiram cheiro de fumaça e perceberam que a casa estava em chamas. Eles quebraram o vidro da janela da sala e tentaram conter o incêndio com uma mangueira, enquanto aguardavam a chegada dos Bombeiros. A equipe do Corpo de Bombeiros arrombou portas e janelas para acessar o interior do imóvel e controlar as chamas. A vítima foi encontrada próxima à porta do quarto, já carbonizada.

A filha da vítima, que também mora na casa, relatou às autoridades que, na noite do ocorrido, seu filho saiu para a cidade de Ibaté-SP, e ela foi visitar sua ex-sogra no bairro Belvedere, deixando sua mãe sozinha em casa. Segundo ela, a mãe tinha o costume de trancar a porta do quarto por segurança. Quando foi informada do incêndio pelos vizinhos, retornou imediatamente de Uber e encontrou a residência sendo consumida pelo fogo.

A Polícia Científica foi acionada e realizou os exames periciais no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram determinadas. A casa ficou praticamente inabitável devido às chamas.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do incêndio.

