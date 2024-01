Veículos colidem em cruzamento no Jardim Centenário

SIGA O SCA NO

Livina sofreu danos materiais em sua parte frontal - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão causou danos materiais em dois veículos na manhã desta quarta-feira, 23, em um cruzamento no Jardim Centenário.

Segundo apurado, a motorista de um Pálio transitava pela rua João Ramalho e no cruzamento com a rua Benedita Stal Sodré não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e avançou, atingindo uma Nissan Livina.

Com o impacto, a motorista do Palio lesionou um dos dedos e foi atendida inicialmente pelo socorrista da motolância. Uma unidade do Samu foi ao local, porém a mulher recusou atendimento médico.

