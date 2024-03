SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois carros foi registrada na manhã desta quarta-feira (27) no cruzamento da avenida São Carlos com a rua 13 de Maio, no Centro.

O VW/T-Cross que seguia pela 13 de Maio não teria respeitado o sinal de pare e houve a colisão contra um Fiat/Fiorino que subia a avenida.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Agentes de trânsito estiveram sinalizando o local da ocorrência.

