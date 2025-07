Veículo levado em assalto à obra da CPFL é localizado com 200 kg de cabos de cobre

Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Douradinho Quadrilha rouba materiais elétricos avaliados em milhares de reais em obra da CPFL

Horas após o roubo milionário a uma obra da CPFL no Parque Douradinho, parte do material subtraído e o carro da vítima foram localizados pela Guarda Municipal na manhã desta quinta-feira (10). O GM Corsa Super, pertencente ao sogro do guarda feito refém durante o assalto, foi encontrado abandonado em meio a árvores na rua Buenos Aires, no bairro Parque Primavera.

A equipe da Guarda Municipal recebeu uma denúncia sobre a localização suspeita do veículo. Ao chegarem ao local, encontraram o carro com um dos pneus danificados e a tampa traseira amassada, provavelmente devido a uma tentativa frustrada de abrir o porta-malas com uso de pé de cabra. No interior do automóvel, havia uma quantidade considerável de ferramentas e cerca de 200 quilos de cabos de cobre, parte do material roubado durante o crime.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica. Também esteve presente uma equipe da DEIC da Polícia Civil de Ribeirão Preto, que atua no caso buscando vestígios e possíveis impressões digitais que possam ajudar na identificação dos autores.

O veículo, junto com o material apreendido, foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi formalmente registrada e apresentada à autoridade policial.

A DIG de São Carlos segue à frente das investigações e trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido praticado com informações privilegiadas. A identificação e prisão dos envolvidos agora depende da análise de câmeras, perícia técnica e novos depoimentos.

Leia Também