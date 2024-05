SIGA O SCA NO

Um Corsa, produto de furto ocorrido no dia 9 de maio, foi recuperado por policiais militares por volta das 7h30 deste domingo, 12.

PMs foram acionados via Copom para irem até a rua Dr. Victório Bonucci, no Jardim Tangará, onde estaria o veículo em estado de abandono. No local, após pesquisa, os policiais constataram ser o carro produto de furto. Após ser encaminhado à CPJ, o veículo foi recolhido ao pátio municipal.

