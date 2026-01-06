Veículo produto de furto é apreendido durante operação bloqueio

Um veículo com registro de furto foi apreendido na noite desta segunda-feira (5), durante uma operação de controle de vias realizada pela Polícia Militar na Rua São Carlos, região central da cidade.

De acordo com as informações, os policiais abordaram um automóvel Citroën, de cor prata, após darem ordem de parada ao condutor, que foi prontamente atendida. Durante a verificação dos dados do veículo junto ao sistema policial, foi constatado que o carro constava como produto de furto.

Questionado, o motorista informou ter adquirido o automóvel de um conhecido pelo valor de R$ 20 mil, alegando que o pagamento estaria sendo feito de forma parcelada, com prestações mensais.

Diante da situação, o condutor e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial. A autoridade de polícia judiciária registrou a ocorrência e enquadrou o caso como receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal. O automóvel foi apreendido e permaneceu à disposição da Justiça.

Após os procedimentos legais, o condutor foi ouvido e liberado.

