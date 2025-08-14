Veículo furtado é localizado e homem é detido no Antenor Garcia

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (13), a equipe do Tático Comando da Polícia Militar localizou um veículo produto de furto durante patrulhamento pelo bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

Os policiais avistaram o automóvel na Rua Luiz Paulino dos Santos e, já cientes de que ele havia sido furtado no dia 8 de agosto, no bairro CDHU, realizaram a abordagem.

O condutor, de 40 anos, afirmou que havia trocado o veículo por um Santana que possuía, negócio feito no bairro Planalto Verde, e disse não saber a procedência ilícita do carro.

O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

