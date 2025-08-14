(16) 99963-6036
quinta, 14 de agosto de 2025
Segurança

Veículo furtado é localizado e homem é detido no Antenor Garcia

14 Ago 2025 - 06h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Veículo furtado é localizado e homem é detido no Antenor Garcia - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Na noite desta quarta-feira (13), a equipe do Tático Comando da Polícia Militar localizou um veículo produto de furto durante patrulhamento pelo bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

Os policiais avistaram o automóvel na Rua Luiz Paulino dos Santos e, já cientes de que ele havia sido furtado no dia 8 de agosto, no bairro CDHU, realizaram a abordagem.

O condutor, de 40 anos, afirmou que havia trocado o veículo por um Santana que possuía, negócio feito no bairro Planalto Verde, e disse não saber a procedência ilícita do carro.

O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Jovem é preso por tráfico de drogas no Presidente Collor
Segurança09h25 - 14 Ago 2025

Jovem é preso por tráfico de drogas no Presidente Collor

Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga
Segurança09h19 - 14 Ago 2025

Jovem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Carreta utilizada para transportar banheiros químicos é furtada na SP-318, em São Carlos
Segurança09h08 - 14 Ago 2025

Carreta utilizada para transportar banheiros químicos é furtada na SP-318, em São Carlos

Mulher de 42 anos é agredida por companheiro e enteado em São Carlos
Segurança09h01 - 14 Ago 2025

Mulher de 42 anos é agredida por companheiro e enteado em São Carlos

Homem que atirou contra ex-cunhado e padrasto da filha alega legitima defesa
Veja o que diz o BO08h55 - 14 Ago 2025

Homem que atirou contra ex-cunhado e padrasto da filha alega legitima defesa

Últimas Notícias