Veículo furtado é localizado abandonado no Cidade Aracy em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um veículo com queixa de furto foi localizado por policiais militares na noite desta sexta-feira (11), no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam uma denúncia informando que um carro estava abandonado em uma rua sem saída. Após consultarem a placa informada, confirmaram que o veículo — um Fiat Uno Mille azul, ano 1995/1996 — constava como furtado.

No local, os agentes encontraram o automóvel com as portas destravadas, a janela do motorista entreaberta e sem as chaves de ignição. O proprietário foi localizado e informou que já havia sido ressarcido pela seguradora e que não tinha interesse na recuperação do bem, deixando-o à disposição da empresa de seguros. O carro foi recolhido ao pátio municipal e ficou apreendido.

