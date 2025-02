Veículo furtado é encontrado incendiado na região da Represa do 29

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Veículo foi encontrado queimado - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (25), um carro furtado foi encontrado queimado na região da Represa do 29, em São Carlos. A localização do veículo foi possível graças a uma denúncia anônima.

O automóvel, um Renault Kwid Zen 2, de cor prata e placa SYG7J43, foi furtado na madrugada do mesmo dia na Rua Ângelo Carduchi, no Loteamento Albertini. A vítima relatou à Polícia Civil que havia deixado o veículo estacionado por volta das 22h da noite anterior e, ao tentar utilizá-lo pela manhã, percebeu que o carro não estava mais no local.

O veículo, que pertencia a uma locadora de Belo Horizonte, foi encontrado completamente queimado.

Leia Também