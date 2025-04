Veículo furtado é encontrado em chamas e homem desaparecido é localizado em estrada rural

Saveiro queimada - Crédito: SCA

Na noite desta sexta-feira (11), um caso inusitado mobilizou a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil na zona rural de São Carlos. Um veículo produto de furto foi encontrado incendiado e um homem que estava desaparecido desde quarta-feira (9) foi localizado em meio ao mato, próximo ao local.

O acionamento aconteceu por volta das 23h55, quando o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal recebeu uma solicitação do proprietário de uma chácara localizada na estrada que liga o bairro Maria Stella Faga ao Balneário do 29. O homem relatou ter avistado duas pessoas no portão de sua propriedade pedindo socorro. Com receio de atendê-las devido ao horário, pediu o apoio da Guarda.

O Grupo de Patrulhamento Ambiental Rural (GPAR) foi deslocado para averiguação. Nas proximidades, os agentes encontraram um veículo em chamas dentro de um buraco às margens da estrada de terra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio, e, após o resfriamento do local, a perícia foi chamada, pois o carro estava sem placas.

Com base no número do chassi, a perícia identificou o veículo como sendo uma VW Saveiro, placa FIT-1379, com queixa de furto registrada anteriormente.

Durante a ocorrência, enquanto as equipes trabalhavam na remoção do veículo, gritos de socorro vindos da mata próxima chamaram a atenção dos agentes. Ao verificar, encontraram um homem semi nu, que alegou ter contratado dois travestis para um programa. Durante o trajeto, segundo ele, houve um desentendimento entre eles, culminando em uma briga. Assustado, o homem teria fugido para o matagal.

Após consulta no sistema Muralha Paulista - Escudo São Carlense, constatou-se que o indivíduo havia sido registrado como desaparecido pela família desde o dia 9 de abril.

Os fatos foram apresentados no Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após análise do delegado de plantão, por entender que, no momento, não havia ligação direta entre o homem localizado e o furto do veículo, foi lavrado um Boletim de Ocorrência de Auto Localizado e Pessoa Localizada. O caso será encaminhado ao Distrito Policial da área para investigação complementar.

